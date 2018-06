Nairobi (AFP) Zu Beginn der großen Schulferien in Kenia hat die Generalstaatsanwaltschaft Eltern vor Genitalverstümmelungen bei ihren Töchtern gewarnt. Die Praxis sei ebenso verboten wie Zwangsehen minderjähriger Mädchen und werde streng geahndet, hieß es in einem Schreiben der Leiterin der zuständigen Abteilung, Christine Nanjala, an die Eltern, Erzieher und medizinisches Personal. Alle Gemeinden, die trotz des Verbots Beschneidungen vornähmen, würden strengstens überwacht und ein Strafverfahren gegen alle Beteiligten eingeleitet.

