Kano (AFP) Bei einem Autobombenanschlag auf eine Tankstelle in der nigerianischen Millionenstadt Kano sind mindestens sechs Menschen getötet worden. Ein Selbstmordattenttäter habe seinen Wagen am Freitag auf das Gelände der Tankanlage gesteuert und in die Luft gesprengt, sagte ein Polizeisprecher. Getötet wurden demnach auch drei Polizisten. Der Sprecher machte die Extremistengruppe Boko Haram für den Anschlag verantwortlich.

