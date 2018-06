Seoul (AFP) Im Konflikt um eine Untersuchung von Menschenrechtsverstößen in Nordkorea durch die Vereinten Nationen sucht die Führung in Pjöngjang offenbar Unterstützung in Russland. Choe Ryong Hae, einer der ranghöchsten Vertrauten von Machthaber Kim Jong Un, solle "bald als Sondergesandter" in das Nachbarland geschickt werden, meldete die amtliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag. Weitere Angaben wurden nicht gemacht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.