Moskau (AFP) Ein Gericht in Moskau hat am Freitag den über den russischen Milliardär Wladimir Jewtuschenkow verhängten Hausarrest um vier Monate verlängert. Mit der Verlängerung des ursprünglich auf zwei Monate festgesetzten Hausarrests bis zum 16. März folgte das Gericht einem Antrag der Staatsanwaltschaft, die den Vorsitzenden des Mischkonzerns AFK Sistema der Geldwäsche und des Aktienbetrugs verdächtigt. Der 65-Jährige rangiert dem US-Magazin "Forbes" zufolge mit einem Vermögen von rund neun Milliarden Dollar (gut 7,2 Milliarden Euro) auf dem 15. Platz der reichsten Menschen in Russland.

