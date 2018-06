Moskau (AFP) Russland hat den Beobachtern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) Parteilichkeit bei ihrer Arbeit in der Ukraine vorgeworfen. "Wir haben den Eindruck, dass ihre gesamten Bemühungen auf die Hilfe und Unterstützung einer einzigen Seite ausgerichtet sind, der offiziellen Behörden in Kiew", hieß es in einer Mitteilung des russischen Außenministeriums am Freitag. Dieses Vorgehen untergrabe das Vertrauen in die Arbeit der OSZE.

