Hamburg (SID) - Schwergewichts-Weltmeister Wladimir Klitschko steigt minimal leichter als sein Herausforderer Kubrat Pulew zu seiner Titelverteidgung am Samstag (23.00 Uhr/RTL) in Hamburg in den Ring. 111,5 Kilogramm brachte der Ukrainer beim offiziellen Wiegen auf die Waage. Beim Bulgaren Pulew blieb der Zeiger bei 112,0 Kilogramm stehen.

Aus dem traditionellen Stare-Down in einem Einkaufszentrum im Westen der Hansestadt allerdings ging der Champion als Sieger hervor. Erneut versuchte Klitschko-Stalker Shannon Briggs, die Veranstaltung zu stören, der US-Amerikaner drang aber angesichts vieler Schaulustiger kaum durch.