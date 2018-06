Frankfurt/Main (SID) - Die deutsche Ausgabe der Special Olympics findet 2016 in Hannover statt. Das gab das Präsidium Special Olympics Deutschland (SOD) am Freitag nach seiner Sitzung in Frankfurt/Main bekannt. Bei den nationalen Sommer-Wettbewerben für Menschen mit geistiger Behinderung werden mehr als 4500 Athleten erwartet, die in rund 20 Sportarten an den Start gehen.

Die niedersächsische Landeshauptstadt setzte sich gegen den einzigen Mitbewerber Magdeburg durch. "Ausschlaggebend für unsere Entscheidung für Hannover waren das überzeugende Gesamtkonzept der Veranstaltung und die gute Infrastruktur, vor allem hinsichtlich der Unterkünfte", sagte SOD-Präsident Gernot Mittler.

Die nächste Winter-Ausgabe wird vom 3. bis 5. März 2015 in Inzell ausgetragen, die letzten Sommerspiele fanden in diesem Jahr in Düsseldorf statt.