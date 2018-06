Juba (AFP) Bei Angriffen sudanesischer Kampfflugzeuge auf mutmaßliche Rebellen im Grenzgebiet zu Südsudan sind Berichten zufolge sechs Zivilisten verletzt worden. Ein Sprecher der südsudanesichen Armee sagte am Freitag im Sender Radio Tamazuj, sudanesische Kampfjets hätten am Mittwoch über dem Distrikt Maban im Bundesstaat Oberer Nil Bomben abgeworfen. In den dortigen Flüchtlingslagern sind etwa 125.000 Menschen untergebracht, die aus dem benachbarten sudanesischen Bundesstaat Blauer Nil geflohen sind. Ein sudanesischer Armeesprecher erklärte dagegen, das Militär habe "kein Gebiet auf südsudanesischem Territorium bombardiert".

