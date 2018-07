Beirut (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat übereinstimmenden Angaben zufolge ein hochrangiges Mitglied wegen Diebstahls und Unterschlagung hingerichtet. Der Mann sei in der ostsyrischen Provinz Deir Essor geköpft und gekreuzigt worden, berichtete die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag. Nach ihren Angaben veröffentlichte der IS ein Foto von dem an einem improvisierten Kreuz hängenden Toten. Die Strafe wurde demnach von IS-Führer Abu Bakr al-Bagdadi selbst angeordnet.

