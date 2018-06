Paris (dpa) - Die Suche nach einem nahe Paris entlaufenen Tiger ist mit den vereinten Kräften von Polizei und Feuerwehren fortgesetzt worden. Die Behörden hofften, das Tier in einer Treibjagd einfangen zu können, nachdem eine Fährte des Tigers am Morgen in der Nähe einer Autobahn-Raststätte entdeckt worden war. Anwohner wurden erneut zur Vorsicht aufgerufen. Ein Zirkus-Direktor empfahl bei einer Begegnung mit dem Tiger vor allem keine Panik zu bekommen. Man müsse seinen Mut zusammennehmen und ganz laut schreien, am besten auf Deutsch, weil die kehligen Laute ihn beeindrucken können, erklärte er.

