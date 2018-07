N'Djamena (AFP) Im Tschad hat am Freitag der Prozess gegen 29 mutmaßliche Komplizen des wegen Menschenrechtsverbrechen angeklagten Ex-Präsidenten Hissène Habré begonnen. "Dies ist ein historischer Prozess, auf den die Tschader lange gewartet haben", sagte Generalstaatsanwalt Bruno Louapambé Mahouli zum Auftakt in der Hauptstadt N'Djamena. Er versprach einen gerechten und fairen Prozess. Bei den Angeklagten handelt es sich überwiegend um frühere Mitglieder der gefürchteten Polizeitruppe DDS. Ihnen werden Morde, Folter und andere schwere Verbrechen zur Last gelegt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.