Prag (AFP) Bei einem Erdstoß in einem Kohlekraftwerk im Nordosten von Tschechien sind drei Bergleute ums Leben gekommen und neun weitere verletzt worden. Ein heftiges Beben habe kurz vor Mittag den Schacht des Bergwerks von Karvina in rund 900 Metern Tiefe erschüttert, teilte ein Sprecher des Betreibers OKD am Freitag mit. Demnach war das Beben in mehreren Orten der Region zu spüren. OKD gehört zum börsennotierten Unternehmen New World Resources mit Sitz in London.

