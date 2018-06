Essen (AFP) Der frühere Arcandor-Chef Thomas Middelhoff ist am Freitag zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Essen befand den früheren Konzernchef in 27 Fällen von Untreue und in drei Fällen von Steuerhinterziehung für schuldig. In dem Strafverfahren ging es um diverse Flüge sowie eine Festschrift, die der ehemalige Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzende des insolventen Handels- und Touristikkonzerns Arcandor über die Firma abgerechnet hatte.

