Genf (AFP) Die Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) begeht in den von ihr kontrollierten Gebieten in Syrien Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen im großen Maßstab. Zu diesem Schluss kommt die von der UNO eingerichtete Untersuchungskommission über Verbrechen in Syrien in ihrem ersten ausführlichen Bericht, der am Freitag in Genf vorgestellt wurde. Gestützt auf Aussagen von 300 Opfern und Zeugen ist darin die Rede von Massakern an ethnischen und religiösen Gruppen, Folter, Enthauptungen, Steinigungen, sexueller Versklavung und Zwangsschwangerschaften zur Zeugung von Nachkommen für die IS-Kämpfer.

