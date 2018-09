Washington (AFP) Nach einer Reihe von Pannen und Problemen bei den US-Atomstreitkräften hat Verteidigungsminister Chuck Hagel umfassende Reformen und Milliardeninvestitionen angekündigt. Zwei Berichte zum Zustand der Atomstreitmacht hätten gravierende Probleme bei der Führung und Moral der Truppen sowie akuten Personalmangel enthüllt, sagte Hagel am Freitag im Pentagon. In den kommenden fünf Jahren seien deshalb Milliarden von Dollar an zusätzlichen Investitionen nötig, damit die Atomstreitkräfte auch in Zukunft sicher und schlagkräftig blieben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.