Rangun (AFP) US-Präsident Barack Obama hat seine Kritik am Demokratisierungsprozess in Myanmar bekräftigt. Die nach Jahrzehnten der Militärherrschaft eingeleiteten Reformen seien bislang weder "vollständig" noch "unumkehrbar", sagte Obama am Freitag nach einem Gespräch mit Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi in ihrem Haus in Rangun. Zudem wiederholte er seine Forderung nach freien Wahlen. Das Parlament des Landes soll im kommenden Jahr neu bestimmt werden und anschließend einen Nachfolger für den amtierenden Staatschef und früheren General Thein Sein wählen.

