Los Angeles (AFP) Im zentral gelegenen US-Bundesstaat Colorado ist am Donnerstag (Ortszeit) ein Arbeiter bei einem Unfall auf einer Fracking-Förderanlage gestorben. Zwei weitere Arbeiter seien auf der Anlage in Fort Lupton verletzt worden, als eine Hochdruckwasserleitung geplatzt sei, sagte ein Sprecher des US-Unternehmens Halliburton. Die Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Die örtliche Polizei bestätigte den Vorfall und leitete Ermittlungen ein.

