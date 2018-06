Brisbane (AFP) Die USA wollen sich mit drei Milliarden Dollar (2,4 Milliarden Euro) am Grünen Klimafonds (GCF) der Vereinten Nationen beteiligen. Das werde US-Präsident Barack Obama am Samstag beim Gipfeltreffen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer im australischen Brisbane ankündigen, sagte ein ranghoher US-Vertreter am Freitag am Tagungsort. "Es ist in unserem Interesse, verletzlichen Ländern dabei zu helfen, sich gegen den Klimawandel zu wappnen", fügte er hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.