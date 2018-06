New York (AFP) Der Großverlag Condé Nast hat sich in den USA mit tausenden Praktikanten auf Entschädigungszahlungen geeinigt. Die außergerichtliche Vereinbarung sieht nach Angaben vom Freitag vor, dass das Unternehmen insgesamt 5,8 Millionen Dollar (4,7 Millionen Euro) für rund 7500 frühere Praktikanten bereitstellt, die ihm eine zu geringe Entlohnung vorgeworfen hatten. Mit der Einigung vermeidet Condé Nast ein Verfahren vor einem New Yorker Bundesgericht.

