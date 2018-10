Vatikanstadt (AFP) Aus Protest gegen einen für Ende November geplanten Auftritt von Papst Franziskus im Europaparlament haben am Freitag drei barbusige Femen-Aktivistinnen vor dem Vatikan demonstriert. "Pope is not a politician" (Der Papst ist kein Politiker) hatte eine der Frauen auf ihren nackten Oberkörper geschrieben. Vor ihren Hintern hielten die Frauen auf provokante Weise ein Kreuz. Den geplanten Besuch des Papstes im Europaparlament werteten sie als "Angriff auf die Säkularisierung" in Europa. Die Polizei schritt schnell ein und nahm die Frauen fest.

