Lausanne (SID) - Biathletin Evi Sachenbacher-Stehle darf ab sofort wieder an offiziellen Wettkämpfen teilnehmen. Der Internationale Sportgerichtshof CAS reduzierte die Dopingsperre der 33-Jährigen auf sechs Monate und ermöglicht Sachenbacher-Stehle zumindest rechtlich die Rückkehr in den Profisport. Ob die einstige Strahlefrau des deutschen Wintersports allerdings ein Comeback wagen wird, ist derzeit noch offen.

Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), begrüßte das Urteil: "Wir empfinden es als wichtig, dass der CAS erkennbar Augenmaß bewiesen hat. Das aus unserer Sicht sehr harte Urteil des Biathlon-Weltverbandes wird damit eindeutig relativiert". Dieser Fall zeige zudem, "dass Athletinnen und Athleten sehr genau darauf achten müssen, was sie zu sich nehmen und sich unbedingt an die Empfehlungen der NADA, der Fachleute der Olympiastützpunkte und der Verbände halten sollten."

Der zweimaligen Langlauf-Olympiasiegerin war bei den Winterspielen in Sotschi das verbotene Stimulans Methylhexanamin nachgewiesen worden. Am 17. Februar hatte es den positiven Test gegeben, Sachenbacher-Stehle erklärte ihn mit der Einnahme eines verunreinigten Nahrungsergänzungsmittels. In erster Instanz hatte daraufhin der Biathlon-Weltverband IBU die zweijährige Zwangspause verhängt.