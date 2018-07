Moskau (SID) - Die ehemaligen deutschen Paarlauf-Meister Annabelle Prölß und Ruben Blommaert liegen beim Cup of Russia der Eiskunstläufer in Moskau nach dem Kurzprogramm auf Rang sechs. Das Duo aus Oberstdorf erreichte am Freitag 48,69 Punkte. In Führung liegen die russischen Olympiazweiten Ksenija Stolbowa und Fjodor Klimow (69,09).

Bei den Männern liegt der spanische Europameister Javier Fernandez nach dem Kurzprogramm vorne, die Wertung der Frauen führt Alaine Chartrand (Kanada) an.