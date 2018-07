Brüssel (AFP) Ein Unbekannter hat am Samstagmorgen in der belgischen Hafenstadt Antwerpen einen Mann jüdischen Glaubens auf der Straße angegriffen und verletzt. Das rund 30-jährige Opfer sei mit einem "stumpfen Gegenstand" am Hals getroffen worden, habe inzwischen das Krankenhaus aber wieder verlassen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur AFP. Der Täter war laut dem Sprecher noch auf der Flucht; ein anderer Mann, der zunächst festgenommen wurde, ist demnach inzwischen wieder auf freiem Fuß. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen wegen "Mordversuchs" auf. Medienberichten zufolge ereignete sich der Angriff im jüdischen Viertel von Antwerpen.

