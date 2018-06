Hannover (dpa) - Mit einem Großaufgebot rüstet sich die Polizei für die umstrittene Anti-Islamismus-Demonstration von Hooligans und Rechtsextremisten. Zur Kundgebung der Gruppe "Hooligans gegen Salafisten" werden am Vormittag mehr als 5000 Teilnehmer in Hannover erwartet. Von der ursprünglich geplanten 17 Gegendemonstrationen seien 8 von den Anmeldern wieder abgesagt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Ein Verbot von Glasflaschen, Pyrotechnik und Alkohol in Zügen rund um Hannover besteht seit dem Morgen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.