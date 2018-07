Berlin (AFP) Das von der Bundesregierung geplante Gesetz zur Tarifeinheit verzögert sich einem Bericht zufolge weiter. Wie das Nachrichtenmagazin "Focus" am Samstag vorab aus seiner neuen Ausgabe berichtet, wird sich das Kabinett nun erst am 10. Dezember mit dem Gesetzentwurf befassen und nicht wie geplant am 3. Dezember. Ursprünglich hatte sich das Kabinett bereits vor Monaten mit dem Thema befassen wollen, es wurde aber vor der Sommerpause von der Tagesordnung genommen.

