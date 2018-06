London (AFP) In der britischen Regierung formiert sich Widerstand gegen "Profi-Aufreißer" Julien Blanc, der Männer in teuren "Seminaren" aufzeigt, wie sie sich Frauen gegen deren Willen gefügig machen können. Innenstaatssekretärin Lynne Featherstone sprach sich am Samstag in einem Zeitungsinterview für ein Einreiseverbot für den US-Bürger aus. "Wenn er in Großbritannien auftreten dürfte, würden die Fälle von sexueller Belästigung und Einschüchterung ohne Zweifel zunehmen", zitierte sie der "Guardian".

