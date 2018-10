Magdeburg (AFP) Das Treffen des linken Parteiflügels der SPD am Freitag und Samstag in Magdeburg richtet sich nach den Worten des stellvertretenden Parteivorsitzenden Ralf Stegner nicht gegen Parteichef Sigmar Gabriel. Gabriel setze als Wirtschaftsminister "das um, was wir vereinbart haben im Koalitionsvertrag", sagte Stegner am Rande des Treffens im Deutschlandfunk. Ihm selbst gehe es darum, "in der Partei auch über unser weiteres programmatisches Profil" zu diskutieren.

