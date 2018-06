Brisbane (AFP) Die russische Rolle in der Ukraine-Krise lastet schwer auf dem Gipfeltreffen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer in Australien. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) warnte am Rande des Treffens am Samstag in Brisbane auch vor den wirtschaftlichen Auswirkungen der "geopolitischen Spannungen". Die G-20-Partner versuchten aber weiter "alles diplomatisch Mögliche". Aus der russischen Delegation verlautete, Präsident Wladimir Putin wolle frühzeitig abreisen.

