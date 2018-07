Los Angeles (dpa) - Drei Monate vor der Oscar-Verleihung sind in Hollywood die ersten Filmpreise vergeben worden. Der Thriller "Gone Girl" wurde bei den Hollywood Film Awards am Freitagabend (Ortszeit) zum besten Film gewählt.

Benedict Cumberbatch erhielt die Darsteller-Trophäe für seine Rolle als Code-Knacker in dem Weltkriegsdrama "The Imitation Game". Mit insgesamt vier Trophäen, unter anderem für Regisseur Morten Tyldum und Nebendarstellerin Keira Knightley, räumte der Streifen die meisten Preise ab.

Julianne Moore gewann die Auszeichnung als beste Schauspielerin für ihre Rolle als Alzheimerkranke in "Still Alice". Robert Duvall holte für "Der Richter" den Nebendarsteller-Preis. Der britische Schauspieler Eddie Redmayne, der sich in "Theory of Everything" in den Astrophysiker Stephen Hawking verwandelt, wurde für seine "Durchbruch"-Leistung geehrt. Shailene Woodley erhielt den "Breakout Performance"-Preis für das Krebsdrama "The Fault in Our Stars".

Die Gala sieht sich als Hollywoods Auftaktveranstaltung für die Trophäen-Saison. Eine kleine Gruppe von Filmschaffenden wählt die Preisträger aus. Die Show, die zum 18. Mal stattfand, wurde erstmals im US-Fernsehen ausgestrahlt.

Hollywood Film Awards