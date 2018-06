Cruviers-Lascours (AFP) Bei neuen Unwettern in Südfrankreich sind bis zu fünf Menschen ums Leben gekommen. Im Département Gard wurde ein Auto mit einer vierköpfigen Familie in der Nacht zum Samstag von einer Brücke in einen Fluss gerissen. Augenzeugen konnten den Vater retten, die Mutter und ein Kind konnten nur noch tot aus dem Wagen geborgen werden. Das zweite Kind im Alter von einem Jahr wurde am Samstagnachmittag weiter vermisst, wie die Behörden mitteilten.

