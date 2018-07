Grenoble (AFP) Nach kurzer Behandlung in Grenboble ist Algeriens gesundheitlich angeschlagener Staatschef Abdelaziz Bouteflika am Samstag wieder zurück in seine Heimat geflogen. Seine Maschine startete gegen 14.45 Uhr auf dem Flughafen der Stadt in den Alpen in Ostfrankreich, wie ein AFP-Fotograf beobachtete. Der 77-Jährige war am Donnerstag unter größter Diskretion in die Privatklinik gebracht worden. Nach einem Bericht des "Dauphiné Libéré" wurde er auf der kardiologischen Station behandelt.

