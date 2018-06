Marseille (SID) - Der frühere kamerunische Fußball-Nationalspieler Valéry Mézague ist im Alter von 30 Jahren verstorben. Mézague wurde am Samstag in seiner Wohnung in Toulon tot von der Polizei aufgefunden, die Umstände seien nach Behördenangaben aber "nicht verdächtig". Die Todesursache soll bei einer Autopsie am Montag geklärt werden. Der siebenfache Auswahlspieler stand zuletzt beim französischen Fünftligisten Sporting Toulon unter Vertrag, zuvor war er unter anderem für Montpellier, Sochaux und den FC Portsmouth aktiv.