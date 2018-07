Mailand (SID) - Der viermalige Fußball-Weltmeister Italien muss im EM-Qualifikationsspiel gegen Kroatien am Sonntag in Mailand auf Mario Balotelli verzichten. Der Stürmer des FC Liverpool leidet laut Verbandsangaben an einer Oberschenkelverletzung und Adduktorenproblemen und hat das Trainingslager der Squadra Azzurra bereits verlassen.

Durch Balotellis Ausfall erhöhen sich die Einsatzchancen des Dortmunders Ciro Immobile. Italien liegt in der Gruppe H nach drei Siegen aus drei Spielen hinter den punktgleichen Kroaten auf Platz zwei.