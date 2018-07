Nürnberg (SID) - Erstmals seit dem WM-Triumph in Brasilien hat die TV-Liveübertragung von einem Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft keine zweistellige Durchschnittsquote erreicht. Beim 4:0-Sieg der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im EM-Qualifikationsspiel gegen Gibraltar verbuchte RTL am Freitag lediglich einen Mittelwert von 9,69 Millionen Zuschauern.

Wenigstens in der zweiten Halbzeit durchbrachen die Bilder aus Nürnberg mit 10,24 Millionen Fans (Marktanteil: 33,8 Prozent) vor den Bildschirmen die Zehn-Millionen-Schallmauer. Im ersten Durchgang verfolgten 9,14 Zuschauer (MA: 27,8) den Auftritt der WM-Champions. Die Zusammenfassung der übrigen Freitag-Spiele in der Ausscheidung zur EM-Endrunde 2016 in Frankreich sahen 3,43 Millionen Zuschauer (MA: 17,1).