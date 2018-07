Moskau (AFP) Russlands Präsident Wladimir Putin und der britische Premierminister David Cameron haben am Rande des G-20-Gipfels in Australien über eine Verbesserung der Beziehungen zwischen Russland und dem Westen gesprochen. Bei einem Treffen hinter verschlossenen Türen hätten beide ihr Interesse an einer Wiederbelebung der Verbindungen bekundet, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Samstag russischen Nachrichtenagenturen. Auch seien beide daran interessiert, "wirksame Maßnahmen zur Lösung der Ukraine-Krise" zu ergreifen. Dadurch solle auch das "konfrontative Klima" entschärft werden.

