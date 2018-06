London (AFP) Im Kampf gegen die Ebola-Epidemie hat der irische Rockmusiker Bob Geldof ein internationales Star-Aufgebot für sein Wohltätigkeitsprojekt "Band Aid" versammelt. Am Samstag kamen zahlreiche Größen der Musikszene in London zusammen, um zum 30-jährigen Jubiläum des Projekts eine neue Version des Lieds "Do They Know It's Christmas?" aufzunehmen. Unter den Teilnehmern waren junge Künstler wie die Teenie-Band One Direction, Chris Martin von Coldplay und Veteranen wie Sinead O'Connor, U2-Sänger Bono und Robert Plant, der Gitarrist von Led Zeppelin.

