Brisbane (dpa) - Große Gipfeltreffen sind stets eine logistische Meisterleistung. Wo haben alle Platz? Wie werden alle satt? Was muss eingekauft werden? Ein paar Zahlen zum zweitägigen G20-Gipfel an diesem Wochenende in Brisbane:

- 24 Fußballfelder - so groß ist das Konferenzzentrum

- 8392 Stühle stehen darin

- 6300 Delegierte und Journalisten sind angemeldet

- 10 000 Croissants stehen bereit

- 100 000 Meter Kabel sind verlegt worden.

- 25 000 Kilogramm Obst und Gemüse werden zubereitet.

