Berlin (dpa) - "In aller Freundschaft"-Star Hendrikje Fitz (53) arbeitet trotz Brustkrebserkrankung weiter. "Der Drehplan wird nun so gelegt, dass er sich nach meinen Therapien richtet", sagte die Schauspielerin der "Bild"-Zeitung.

"Ich finde es enorm wichtig, dass man trotz Krankheit sein normales Leben so normal wie möglich weiterführt und auch so weit es geht Sport macht. Ich trage in der Serie eine Perücke, die ich extrem gelungen finde." Sie mache "zuerst eine Chemotherapie", damit der Tumor schrumpfe. "Im März soll dann eine brusterhaltende OP folgen." Die Therapie spreche gut an. Bei der Bambi-Verleihung am Donnerstag war Fitz mit Mütze aufgetreten.

In der vom MDR produzierten ARD-Serie "In aller Freundschaft" hatte Fitz' Figur Pia Heilmann bereits Brustkrebs. "Dadurch gibt es momentan viel Verwirrung." Kurz nach der Diagnose sei sie häufig angesprochen worden, ob sie vor zwei Jahren wirklich krank gewesen sei, weil sie in der Serie den Kopf kahl rasiert hatte. "Nein, es ist genau umgekehrt, damals war ich gesund und heute bin ich krank."

