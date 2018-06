Jerusalem (AFP) In Ost-Jerusalem haben sich am Samstagabend erneut Palästinenser heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert. Nach Angaben der israelischen Polizeisprecherin Luba Samri warfen die Demonstranten in dem von Israel annektierten Stadtteil Al-Tur Steine und Feuerwerkskörper gegen die Beamten, diese setzten sich demnach mit "Anti-Aufruhrmittel" zur Wehr. Samir sprach von einem verletzten Palästinenser. Palästinensische Vertreter berichteten von drei Verletzten, einer von ihnen musste demnach mit einer Kopfwunde ins Krankenhaus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.