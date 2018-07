Lima (AFP) Ein Erdbeben der Stärke 5,8 hat am Freitagabend (Ortszeit) Perus Hauptstadt Lima erschüttert. Das Zentrum des Bebens lag in Chilca, knapp 80 Kilometer südwestlich von Lima, wie das nationale Institut für Geophysik mitteilte. Berichte über größere Schäden oder Opfer lagen zunächst nicht vor. An der Pazifikküste der zentralamerikanischen Länder Guatemala und Salvador wurde währenddessen ein Erdbeben der Stärke 5,0 registriert. Auch hier gab es offenbar keine Opfer.

