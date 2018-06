Moskau (AFP) Russlands Präsident Wladimir Putin will den Gipfel der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer im australischen Brisbane früher als geplant verlassen. Putin werde lediglich an einem Teil des für Sonntag geplanten Programms teilnehmen, sagte ein Mitglied der russischen Delegation der Nachrichtenagentur AFP am Samstag. Putin sieht sich bei dem zweitägigen G-20-Gipfel wegen des Konflikts in der Ukraine massivem Druck des Westens ausgesetzt.

