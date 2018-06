Kiew (AFP) Bei den anhaltenden Kämpfen in der Ostukraine sind nach Behördenangaben fünf Zivilisten und drei Soldaten getötet worden. Unter den getöteten Zivilisten seien auch zwei Kinder, teilte der Stadtrat von Gorliwka nördlich der Rebellenhochburg Donezk am Samstag mit. Zwölf weitere Menschen seien verletzt worden, als ein Artilleriegeschoss eine Wohngegend in Gorliwka traf. Zwei Wohnhäuser seien getroffen und insgesamt sechs Wohnungen zerstört worden. Unklar war, wer für den Beschuss verantwortlich war.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.