Los Angeles (AFP) Zum Auftakt der US-Filmpreissaison haben der Brite Benedict Cumberbatch und Hollywood-Veteranin Julianne Moore die Auszeichnungen für die besten Hauptdarsteller abgeräumt. Der Thriller "Gone Girl" mit den Schauspielern Ben Affleck und Rosamund Pike gewann am Freitag (Ortszeit) in Los Angeles den Hollywood Film Award für den besten Film. Die vom US-Fernsehsender CBS übertragene Filmpreis-Gala vermarktet sich selbst als "offizieller Auftakt der Preissaison", deren Höhepunkt traditionell die Oscar-Vergabe Ende Februar bildet.

