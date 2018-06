New York (AFP) Die Rolling Stones haben den Rechtsstreit mit ihrer Versicherung wegen der Verschiebung mehrere Konzerte in Australien und Neuseeland beigelegt. Der Disput um die Kostenübernahme für die Änderung der Tourplanung sei beendet, sagte eine Sprecherin von Sänger Mick Jagger am Freitag in New York. Weitere Einzelheiten nannte sie nicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.