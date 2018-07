Los Angeles (AFP) Der renommierte US-Fernsehautor und -produzent Glen Larson, zu dessen Werken so beliebte Fernsehserien wie "Magnum" und "Kampfstern Galactica" gehörten, ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Wie das Fachmagazin "Hollywood Reporter" am Samstag unter Berufung auf den Sohn berichtete, erlag Larson Freitagnacht in der Uniklinik im kalifornischen Santa Monica einem Krebsleiden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.