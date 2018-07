Berlin (dpa) - Immer mehr Menschen teilen sich Fahrzeuge von Carsharing-Firmen und -Vereinen. Mehr als eine Millionen Nutzer seien bei den rund 150 Anbietern aus ganz Deutschland schon registriert, sagte Willi Loose, der Geschäftsführer des Bundesverbands Carsharing (BCS), in Berlin. Anfang 2013 seien es rund 453 000 gewesen. Ein Ende des Wachstums sei längst nicht in Sicht. Gerade für junge Großstädter sei an ein Leben ohne geteiltes Auto nicht mehr zu denken. Vom Auto bis zum Transporter - die Palette der Angebote ist vielfältig.

