Bratislava (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck hat die Europäische Union zu Geschlossenheit und Solidarität in der Ukraine-Krise aufgerufen. Nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko sagte Gauck in Bratislava, der Konflikt in der Ukraine unterstreiche die Bedeutung Europas als Friedensprojekt. Gauck traf Poroschenko am Rande der Gedenkfeiern zum 25. Jahrestag der "Samtenen Revolution" in der slowakischen Hauptstadt. Aus Teilnehmerkreisen hieß es, der ukrainische Präsident habe dabei Deutschland für sein Engagement in der Krise mit Moskau gedankt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.