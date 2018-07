Berlin (AFP) Bei der von ersten Schließungen betroffenen Kaufhauskette Karstadt werden am Montag die Tarifverhandlungen fortgesetzt. Wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Sonntag mitteilte, soll die wirtschaftliche Situation der KaDeWe-Group im Mittelpunkt der Gespräche stehen, die am Mittag in Düsseldorf beginnen sollen. Die Arbeitgeberseite wolle zudem ihr Konzept für das "Warenhaus der Zukunft" vorstellen. Von den Tarifverhandlungen sind laut Verdi bundesweit rund 20.000 Beschäftigte des Konzerns mit seinen Unternehmensbereichen Warenhaus, Sports und Premium betroffen.

