Jerusalem (AFP) Israels Außenminister Avigdor Lieberman hat bei einem Treffen mit Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) den Willen zum fortgesetzten Siedlungsausbau im besetzten Ost-Jerusalem bekräftigt. "Wir werden keinerlei Begrenzung unserer Bautätigkeit in den jüdischen Stadtvierteln von Jerusalem akzeptieren", sagte Lieberman am Sonntag. Steinmeier warnte, der schwer lösbare politische Konflikt drohe sich in einen unlösbaren religiösen Konflikt zu verwandeln.

