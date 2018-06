Berlin (dpa) - Die Zahl rechtsextremer Angriffe auf Flüchtlingsheime hat nach einem "Spiegel"-Bericht zugenommen. Das Bundeskriminalamt habe in den ersten drei Quartalen des Jahres 86 derartige Straftaten gezählt - mehr als 2012 und 2013 zusammen, steht in dem Bericht. In der Zahl seien Hakenkreuz-Schmierereien enthalten ebenso wie eingeworfene Scheiben und Brandstiftungen. Außerdem gab es dem Bericht zufolge mehr als 200 Demonstrationen gegen Flüchtlinge in den ersten zehn Monaten dieses Jahres.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.